Aston Villa staðfestir kaup á Mbaye frá PSG

Aston Villa hefur staðfest kaup á hinum 18 ára gamla Ibrahim Mbaye frá Paris Saint-Germain.
Mbaye er hægri kantmaður og er talinn einn af efnilegustu ungu leikmönnum franskrar knattspyrnu. Samkvæmt upplýsingum Sky Sports News greiðir Aston Villa um 47 milljónir punda fyrir leikmanninn.
Það er því um töluverða fjárfestingu að ræða hjá Birmingham-félaginu, sérstaklega í ljósi þess að Mbaye er aðeins 18 ára gamall.
Mbaye kemur úr unglingastarfi PSG og hefur fengið tækifæri með aðalliði franska stórliðsins þrátt fyrir ungan aldur.
Aston Villa hefur lagt mikla áherslu á að styrkja leikmannahóp sinn og horfa jafnframt til framtíðar með kaupum á ungum og efnilegum leikmönnum.
Nú er ljóst að Mbaye heldur ferlinum áfram í ensku úrvalsdeildinni þar sem hann mun freista þess að festa sig í sessi hjá Aston Villa.