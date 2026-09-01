Aron Sig skefur ekki af því og segir KR geta náð Víkingi - „Bensínlausir og haltrandi með besta lið landsins á hælunum“

Aron Sigurðarson, fyrirliði KR, er þekktur fyrir að vera stórskemmtilegur í viðtölum og skafa ekki af hlutunum. Á því var engin undantekning eftir dramatískt jafntefli við Íslandsmeistara Víkings í kvöld.
Liðin gerði 1-1 jafntefli þar sem Víkingur komst yfir snemma í uppbótartíma, en KR jafnaði með lokasnertingu leiksins. Meistararnir halda þar með 8 stiga forskoti sínu á KR þegar 18 stig eru eftir í pottinum.
„Við eigum að vinna þennan leik. Maður er bara svekktur núna. Við spiluðum vel og áttum að fá meira úr leiknum,“ sagði Aron við Sýn Sport eftir leik.
Víkingur hefur misst marga lykilmenn í meiðsli í sumar og hefur Aron fulla trú á að þeir tapi stigum.
„Við erum bara betra lið. Þeir eru bensínlausir og haltrandi. Ef þeir ná að haltra í átt að þessum titli þá bara fair play. Þeir eru með besta lið landsins á hælunum. Við erum að koma, besta liðið á landinu.
Það eru sex leikir eftir. Við gerum bara okkar og sjáum hverju það skilar. Þeir eru haltrandi og bensínlausir, ég held þeir tapi fullt af stigum.“