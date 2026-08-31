United ræðir við Bruno - Vilja gera hann að launahæsta leikmanni félagsins

Manchester United undirbýr nýjan samning fyrir Bruno Fernandes sem myndi gera hann að launahæsta leikmanni félagsins.
Samkvæmt The Sun gæti hinn 31 árs gamli Portúgali fengið um 350 þúsund pund í vikulaun, en hann fær nú um 300 þúsund pund.
Núverandi samningur Fernandes rennur út á næsta ári, þó United hafi möguleika á að framlengja hann um eitt ár.
Fernandes hefur verið í frábæru formi og skoraði þrennu í 5-2 sigri á Ipswich skömmu eftir að hafa verið útnefndur leikmaður ársins hjá PFA.
Hann vann einnig verðlaun knattspyrnufréttamanna og setti met yfir flestar stoðsendingar á einu tímabili í ensku úrvalsdeildinni 2025/26.
Fernandes hefur skorað 110 mörk í 329 leikjum fyrir United frá komu sinni frá Sporting árið 2020. Félagið vill nú tryggja framtíð fyrirliðans til lengri tíma.