Trans kona markahæst í Ástralíu - Andstæðingar hennar hugsi

Football Victoria í Ástralíu hefur sætt gagnrýni eftir að trans kona hlaut verðlaun sem markahæsti leikmaður í einni af helstu bikarkeppnum kvenna í ríkinu.
Leikmaðurinn hefur ekki verið nafngreindur opinberlega en hefur einnig leikið í National Premier League-deild kvenna í Victoria undanfarin ár.
Addison Steiner, fyrrverandi atvinnukona í knattspyrnu frá Bandaríkjunum, lék gegn viðkomandi og hefur lýst áhyggjum af sanngirni og öryggi í keppni kvenna.
„Þessi leikmaður var augljóslega hraðari, sterkari og mjög tæknilega fær,“ sagði Steiner. Hún sagðist styðja trans samfélagið en telja mikilvægt að ræða áhrif reglna á tækifæri kvenna og stúlkna í íþróttum.
Önnur knattspyrnukona hefur einnig haldið því fram að sumir leikmenn hafi verið hikandi við að fara í návígi við viðkomandi.
Dan Birrell, framkvæmdastjóri Football Victoria, segir leikmenn ekki þurfa að gefa upp kyn við fæðingu og að félagið fylgi reglum um jafnrétti og þátttöku.
Áströlsk knattspyrnuyfirvöld heimila trans leikmönnum almennt þátttöku í samfélagsdeildum í samræmi við kynvitund.