Tottenham reynir að fá Mudryk

Tottenham hefur sett sig í samband við Chelsea með það fyrir augum að fá Mykhailo Mudryk á láni. David Ornstein á The Athletic segir frá.
Roberto De Zerbi, stjóri Tottenham, þekkir Úkraínumanninn vel en þeir unnu saman hjá Shakhtar Donetsk. Mudryk skoraði tvö mörk og lagði upp níu undir stjórn Ítalans tímabilið 2021-22.
Tottenham leitar að kantmanni fyrir lok félagaskiptagluggans og höfðu Cody Gakpo hjá Liverpool og Iliman Ndiaye hjá Everton verið orðaðir við félagið.
Mudryk hefur ekki leikið keppnisleik síðan í nóvember 2024 eftir að hafa fallið á lyfjaprófi en er nú snúinn aftur. Hann tók þátt í undirbúningstímabili Chelsea en hefur ekki verið í leikmannahópnum í fyrstu þremur deildarleikjunum.
Chelsea vill lána hinn 25 ára gamla Mudryk svo hann fái reglulegan spilatíma, en Leeds og fleiri félög hafa einnig sýnt honum áhuga.