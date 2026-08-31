Fór til Stokkhólms og bætti met Vardy

Sænska félagið Djurgarden hefur keypt Abdul Abdulmalik frá Boreham Wood og er hann nú dýrasti leikmaður í sögu ensku utandeildarinnar (National League).
Djurgarden greiðir 1,5 milljónir punda fyrir sóknarmanninn og upphæðin getur hækkað með árangurstengdum greiðslum. Boreham Wood tryggði sér einnig hluta af næstu sölu.
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Þar með fellur 14 ára gamalt met Jamie Vardy, en Leicester greiddi Fleetwood eina milljón punda fyrir hann árið 2012.
Abdulmalik, sem er uppalinn hjá Millwall, sló í gegn á síðasta tímabili. Hann skoraði 17 mörk og lagði upp tíu þegar Boreham Wood fór alla leið í úrslitaleik umspilsins um sæti í D-deildinni.
Boreham Wood hafði áður hafnað háfum tilboðum í Abdulmalik í sumar. Hann þrýsti í kjölfarið á félagaskipti.