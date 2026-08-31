Tíðindi frá Argentínu - Messi hættur með landsliðinu

Lionel Messi hefur ákveðið að leggja landsliðsskóna á hilluna og mun ekki leika fleiri leiki fyrir Argentínu.
Síðasti landsleikur Messi var úrslitaleikur HM í Bandaríkjunum í sumar þar sem liðið tapaði gegn Spáni
Fabrizio Romano greinir frá tíðindunum en þar með lýkur einum glæsilegasta landsliðsferli knattspyrnusögunnar.
Messi lék sinn fyrsta A-landsleik fyrir Argentínu árið 2005 og varð á næstu árum lykilmaður og fyrirliði þjóðarinnar. Lengst af ferlinum vantaði þó stóra landsliðstitilinn á ferilskrána.
Það breyttist þegar Argentína vann Copa América árið 2021 og ári síðar náði Messi stærsta markmiði ferilsins þegar Argentína varð heimsmeistari í Katar.
Messi vann síðar fleiri titla með landsliðinu og festi enn frekar í sessi stöðu sína sem einn besti knattspyrnumaður allra tíma.
Ákvörðun hans markar því endalok merkilegs kafla hjá argentínska landsliðinu.
Messi mun nú einbeita sér að félagsliðaferli sínum en argentínska landsliðið þarf í fyrsta sinn í langan tíma að horfa til framtíðar án síns stærsta nafns.