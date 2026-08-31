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Þorkell hryggur og telur tíðindi dagsins alvarleg - „Íslensk blaðamennska er veikt trekk í trekk“

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Mánudaginn 31. ágúst 2026 20:30
Mynd: DV/KSJ

Margir hafa lýst yfir áhyggjum á stöðunni á íslenskri fréttamennsku eftir að Sýn tilkynnti í dag að kvöldfréttir heyrðu sögunni til á stöðinni og að uppsagnir fylgdu. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, einn fremsti íþróttafréttamaður landsins til margra ára, lagði orð í belg um málið.

„Ég er líklega að bera í bakkafullan lækinn að harma þessi miklu ótíðindi dagsins hjá Sýn. Það er alvarlegt mál hvernig íslensk blaðamennska er veikt trekk í trekk á tímum upplýsingaóreiðu og falsfrétta. 

Þar er vönduð íþróttafréttamennska engin undantekning. Það er eftirspurn eftir henni, það sýna allar tölur. En eftir daginn í dag hafa nú fimm íþróttafréttafréttamenn sem voru í fullu starfi horfið úr stéttinni á innan við einu ári,“ skrifaði Þorkell á Facebook og á þar við uppsagnir á Morgunblaðinu undir lok síðasta árs og að Handbolti.is hætti starfsemi, auk uppsagnanna í dag.  Tveimur var sagt upp á Íþróttadeild Sýnar. 

„Ég ætla ekki að benda á einhverjar lausnir, því þær hef ég því miður ekki. En ég er sannarlega hryggur yfir stöðunni hvort sem er á mínum vettvangi í íþróttunum eða almennt þegar horft er yfir íslenska blaðamennsku og fjölmiðlun.“

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