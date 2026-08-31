Stór áfangi í hugsanlegum skiptum Enzo til City

Manchester City hefur nú sett sig formlega í samband við Chelsea vegna mögulegra kaupa á Enzo Fernandez. Fabrizio Romano segir frá rétt í þessu.
Þetta er í fyrsta sinn í sumar sem City ræðir beint við Chelsea um Argentínumanninn og eru viðræður félaganna hafnar. Fernandez bíður nú niðurstöðu þeirra, en hann vill fara til City.
Chelsea setti fyrr í sumar 120 milljón punda verðmiða á Fernandez. Vildi félagið þó að gengið yrði að þeim verðmiða fyrir ákveðna dagsetningu, sem City gerði ekki. Það þarf því að koma í ljós hver verðmiðinn verður, gangi skiptin upp.
Enzo Maresca, stjóri City, þekkir Fernandez vel frá tíma sínum hjá Chelsea.