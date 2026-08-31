Segir að sími Eiðs Smára hafi verið rauðglóandi í gærkvöldi - Fréttin harðlega gagnrýnd

Í hlaðvarpinu Þungavigtin var farið yfir frétt Fótbolta.net um að Eiður Smári Guðjohnsen hefði ekki verið skráður á leikskýrslu KA í leik liðsins gegn Fram.
Í ljós kom að Eiður Smári var á svæðinu og að um kerfisvillu hjá KSÍ hefði verið að ræða.
Ríkharður Óskar Guðnason gagnrýndi fréttaflutninginn og sagði að fjölmiðlar ættu að vera meðvitaðir um að kerfi KSÍ gæti verið í vandræðum.
„Fótbolti.net kom með frétt um að Eiður Smári væri ekki á skýrslu, spes fréttamennska. Þetta var kerfisvilla hjá KSÍ. Þeir ættu að þekkja það að þessi síða KSÍ er í vandræðum,“ sagði Ríkharður.
Mikael Nikulásson tók undir gagnrýnina og benti á að Eiður Smári hefði verið á vellinum fyrir leik.
„Kemur hálftíma fyrir leik, einn umtalaðasti og frægasti maður landsins. Gæinn sem er á vellinum á að vera búinn að sjá hann. Þetta er léleg fyrirsögn,“ sagði Mikael.
Hann bætti við að umræðan hefði farið á flug á skömmum tíma.
„Svo mætir Eiður Smári eftir leik með einhver 27 missed calls. Ég veit um einn sem var að hringja í hann,“ sagði Mikael.