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DV
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Segir að sími Eiðs Smára hafi verið rauðglóandi í gærkvöldi - Fréttin harðlega gagnrýnd

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Mánudaginn 31. ágúst 2026 13:14
Getty Images

Í hlaðvarpinu Þungavigtin var farið yfir frétt Fótbolta.net um að Eiður Smári Guðjohnsen hefði ekki verið skráður á leikskýrslu KA í leik liðsins gegn Fram.

Í ljós kom að Eiður Smári var á svæðinu og að um kerfisvillu hjá KSÍ hefði verið að ræða.

Ríkharður Óskar Guðnason gagnrýndi fréttaflutninginn og sagði að fjölmiðlar ættu að vera meðvitaðir um að kerfi KSÍ gæti verið í vandræðum.

„Fótbolti.net kom með frétt um að Eiður Smári væri ekki á skýrslu, spes fréttamennska. Þetta var kerfisvilla hjá KSÍ. Þeir ættu að þekkja það að þessi síða KSÍ er í vandræðum,“ sagði Ríkharður.

Mikael Nikulásson tók undir gagnrýnina og benti á að Eiður Smári hefði verið á vellinum fyrir leik.

„Kemur hálftíma fyrir leik, einn umtalaðasti og frægasti maður landsins. Gæinn sem er á vellinum á að vera búinn að sjá hann. Þetta er léleg fyrirsögn,“ sagði Mikael.

Hann bætti við að umræðan hefði farið á flug á skömmum tíma.

„Svo mætir Eiður Smári eftir leik með einhver 27 missed calls. Ég veit um einn sem var að hringja í hann,“ sagði Mikael.

 

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