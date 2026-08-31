Óvíst hvort Gakpo endi hjá City

Manchester City hefur haft samband við Liverpool vegna mögulegra kaupa á Cody Gakpo, samkvæmt Sky Sports.
Liverpool er ekki talið líklegt til að bæta frekar við leikmannahópinn eftir komu Bradley Barcola nema leikmenn fari frá félaginu.
Gakpo gæti verið einn þeirra. Liverpool er sagt tilbúið að skoða mögulega sölu á Hollendingnum, en aðeins ef félagið telur að viðskiptin séu því í hag.
Á sama tíma hefur Liverpool reynt að styrkja vængstöðurnar enn frekar. Félagið hefur fengið nokkrum tilboðum í Yankuba Minteh hjá Brighton hafnað og einnig haft samband við Crystal Palace vegna Ismaila Sarr.
Sarr vill yfirgefa Palace en félagið stendur fast á því að hann sé ekki til sölu.
Það gæti því orðið talsverð hreyfing hjá Liverpool á lokametrum gluggans, sérstaklega ef formlegt tilboð berst í Gakpo.