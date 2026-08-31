Ólympíufarinn Ragna Ingólfs veltir upp stórri spurningu - „Hvað viltu gera næst?“

Ragna Ingólfsdóttir, íþróttastjóri, þjálfari og fyrrum Ólympíufari í badminton, skrifar áhugaverða grein um samskipti foreldra og þjálfara í barna- og unglingaíþróttum.
Í greininni veltir Ragna fyrir sér hvar mörkin liggja þegar kemur að afskiptum foreldra af ákvörðunum þjálfara, til dæmis varðandi liðsskipan, spilatíma, æfingar og mótaval.
Hún segir foreldra eðlilega vilja verja börnin sín og tryggja þeim sanngjarna meðferð, en varar við því að stuðningshlutverkið geti breyst í eins konar verkefnastjórnun.
„Foreldrar eiga ekki að stjórna æfingum barna sinna. Þeir eiga ekki að ákveða liðsskipan, velja byrjunarlið eða stjórna taktískum ákvörðunum þjálfarans. Það er hlutverk þjálfarans,“ skrifar Ragna.
Hún leggur þó áherslu á að það þýði ekki að foreldrar eigi að samþykkja allt gagnrýnislaust. Ef barn verður fyrir einelti, vanlíðan, óviðeigandi framkomu eða öryggi þess er ógnað eigi foreldrar að grípa inn í.
Ragna telur mikilvægt að börn fái einnig að upplifa mótlæti. Að tapa leik, sitja á bekknum eða vera ekki valin í lið geti verið hluti af þroska og lærdómi.
Hún vísar meðal annars í rannsóknir Kristoffer Henriksen, prófessors við University of Southern Denmark, um þróunarumhverfi ungs íþróttafólks. Þar er áhersla lögð á að hæfileikar þróist ekki í tómarúmi heldur í samspili barnsins við foreldra, þjálfara, liðsfélaga, skóla og félagið sjálft.
Ragna segir mikilvægt að fullorðna fólkið í kringum barnið sendi ekki stöðugt mótsagnakennd skilaboð.
Í stað þess að foreldri sendi strax skilaboð til þjálfara eftir erfiðan leik eða æfingu telur hún oft betra að ræða fyrst við barnið sjálft. Spurningar á borð við „Hvernig leið þér?“, „Hvað lærðirðu?“ og „Hvað viltu gera næst?“ geti hjálpað barninu að taka aukna ábyrgð á eigin vegferð.
„Við erum ekki að ala upp 12 ára Íslandsmeistara,“ skrifar Ragna og segir markmiðið eiga að vera að börn haldi áfram í íþróttum, njóti þeirra, þroskist og læri.
Að lokum kallar hún eftir skýrari viðmiðum og meiri umræðu innan íslenskrar íþróttahreyfingar um hlutverk, mörk og ábyrgð foreldra og þjálfara.