Neville fullyrðir að United verði að kaupa tvo leikmenn - Vill styrkja þessar stöður

Gary Neville segir Manchester United þurfa að styrkja varnarlínuna áður en félagaskiptaglugginn lokar á þriðjudagskvöld.
United hefur eytt 155 milljónum punda í sumar í miðjumennina Carlos Baleba, Andrey Santos og Youri Tielemans, eftir að hafa styrkt sóknina verulega sumarið áður.
Neville telur félagið hafa farið skynsamlega að því að endurnýja hópinn í áföngum en segir varnarleikinn enn vera augljósan veikleika.
„Ef Michael Carrick hefði fengið að velja fullkomið sumar þá hefði hann endurbyggt miðjuna og líka vörnina,“ sagði Neville við Sky Sports.
„Þeir eru með nokkra ágæta varnarmenn sem einstaklinga, en það er ekki sterk fjögurra manna varnarlína þarna. Þegar liðið verður undir pressu eða fær meiðsli mun það kosta þá.“
United hefur fengið á sig fjögur mörk í fyrstu tveimur deildarleikjunum, gegn Hull og Ipswich. Neville segir þá tölfræði sýna hvers vegna miðverði og bakverði sé þörf.
„Ef þeir gætu fengið miðvörð og bakvörð áður en glugginn lokar myndi það koma í veg fyrir vandamál sem við vitum að munu koma.“
Neville segir Carlos Baleba mikilvægan þar sem hann sé líkamlega sterkur og varnarsinnaður miðjumaður sem geti veitt vörninni meiri vernd.
Hann benti þó á að sömu varnarmenn hefðu að mestu verið hjá félaginu undanfarin tímabil og United fékk á sig 50 mörk í deildinni á síðasta tímabili.
Neville nefndi Lewis Hall hjá Newcastle sem dæmi um bakvörð sem myndi styrkja United en sagðist ekki sjá Newcastle samþykkja sölu.
„Ég er undrandi á því að United hafi ekki bætt við sig varnarmönnum,“ sagði Neville.
Hann telur að einn eða tveir nýir varnarmenn gætu breytt möguleikum United verulega á tímabilinu.