Liverpool staðfestir kaup sín á Bradley Barcola

Liverpool hefur staðfest kaup á franska sóknarmanninum Bradley Barcola frá Paris Saint-Germain, með fyrirvara um alþjóðlega leikheimild.
Barcola skrifaði undir langtímasamning við Liverpool eftir að hafa staðist læknisskoðun og gengið frá félagaskiptunum. Hann mun klæðast treyju númer 29 hjá félaginu.
„Það er mikil stolt að fá að spila fyrir Liverpool. Ég er mjög ánægður,“ sagði Barcola við heimasíðu félagsins.
Hann bætti við að einn stærsti draumur hans væri að vinna ensku úrvalsdeildina.
Barcola kemur til Liverpool eftir þrjú ár hjá PSG þar sem hann lék 152 leiki, skoraði 39 mörk og lagði upp 35. Á þeim tíma vann hann meðal annars Meistaradeildina tvisvar og frönsku deildina þrjú ár í röð.
Hann hóf atvinnumannaferilinn hjá Lyon og lék 47 leiki fyrir félagið áður en hann fór til PSG árið 2023.
Barcola hefur einnig leikið 28 landsleiki fyrir Frakkland og skorað sex mörk.
Hann segist hafa heillast af stemningunni á Anfield og að hann hafi ekki þurft að hugsa sig tvisvar um þegar áhugi Liverpool kom upp.