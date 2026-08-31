Jón Sölvi mættur til Lyngby - ÍA keypti hann fyrr í sumar

Jón Sölvi Símonarson (2007) hefur verið lánaður til danska úrvalsdeildarfélagsins Lyngby frá ÍA.
Jón Sölvi kom fyrst til ÍA á láni frá Breiðabliki sumarið 2025 áður en hann gekk svo varanlega til liðs við félagið fyrr í sumar.
„Hann stóð sig frábærlega í marki Skagamanna þegar hann kom inn í liðið í fjarveru Árna Marinó og fær nú verðskuldað tækifæri til að taka næsta skref á sínum ferli," segir á vef ÍA.
Lyngby er í efstu deild Danmerkur en Valdimar Valdimarsson fyrrum markmannsþjálfari Breiðabliks starfar hjá félaginu.