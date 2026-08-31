Jessica segir frá skuggahliðum glamúrlífsins: Dreif sig af stað eftir fæðingu og fékk aðeins að verja einni nóttu í nýja húsinu

BBC fjallaði nýlega um aðstandendur atvinnumanna í knattspyrnu og þær fórnir sem fjölskyldur þeirra þurfa oft að færa, til að mynda er þeir skipta um félag með stuttum fyrirvara.
Jessica Beaumont, eiginkona enska knattspyrnumannsins Owen Dale, sagði frá því hvernig fjölskyldan hefur flutt fimm sinnum á jafnmörgum árum. Ein eftirminnilegustu skiptin komu strax í kjölfar fæðingar á fyrsta barni þeirra.
„Owen var í símanum við stjórann og umboðsmann sinn á meðan ég var í fæðingu. Þeir biðu eftir að ég fæddi og svo fór hann nánast strax á láni eftir að ég komst af spítalanum,“ segir Jessica.
Dale var þá lánaður frá Blackpool til Portsmouth, í meira en 300 kílómetra fjarlægð. Hjónin höfðu rétt áður fengið afhent sitt fyrsta hús og náðu aðeins að sofa þar eina nótt áður en þau þurftu að flytja aftur. Jessica hætti jafnframt í vinnunni og setti lögfræðiferil sinn á ís til að fylgja honum.
Hún segir staðalímyndina af eiginkonum og kærustum knattspyrnumanna oft gefa ranga mynd af raunveruleikanum, sérstaklega í neðri deildum Englands.
„Þegar fólk heyrir „WAG“ eða fótboltamaður fylgir sú staðalímynd að lífið okkar sé auðvelt. Fólk setur líka leikmenn í C-deildinni í sama flokk og leikmenn í úrvalsdeildinni,“ sagði Jessica.
Börnin finna einnig fyrir ófyrirsjáanleikanum og breytingunum. Dale er nú samningslaus og fjölskyldan veit því ekki hvar hún mun búa næst. Jessica segist aðeins skipuleggja eina viku fram í tímann í einu.
„Það getur verið erfitt en á móti er þetta ótrúlega spennandi. Við höfum búið á stöðum sem við hefðum annars aldrei búið á. Í fótboltanum leiðist manni allavega ekki.“