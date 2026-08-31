Ingvi Þór einn þeirra sem fékk uppsagnarbréf hjá Sýn - „Dapurleg tímamót“

Ingvi Þór Sæmundsson, íþróttafréttamaður hjá Sýn, var einn af þeim tæplega tuttugu starfsmönnum sem sagt var upp störfum hjá fyrirtækinu í dag.
Uppsagnirnar koma í kjölfar þess að Sýn ákvað að hætta útsendingum sjónvarpsfrétta. Þar með lýkur tæplega 40 ára sögu sjónvarpsfrétta Stöðvar 2 og síðar Sýnar.
Ingvi Þór greindi sjálfur frá tíðindunum á samfélagsmiðlum og sagði þetta dapurleg tímamót í íslenskum fjölmiðlum.
„Dapurleg tímamót í íslenskum fjölmiðlum að kvöldfréttir Sýnar/Stöðvar 2 heyri sögunni til. Fylgifiskur þess voru uppsagnir starfsfólks og ég var því miður í þeim hópi,“ skrifaði Ingvi.
Hann starfaði við íþróttafréttir hjá fyrirtækinu í um ellefu ár og segist munu sakna samstarfsfólks síns mikið.
„Held að allir sem hafi unnið fréttastofunni, undir öllum hennar höttum, geti vottað fyrir að þetta er einstakur vinnustaður. Mun allavega sakna minna frábærru samstarfsmanna á íþróttadeildinni.“
Ingvi segir að tíminn á íþróttadeildinni hafi verið góður og að vinnudagarnir hafi jafnan liðið hratt Þrátt fyrir tíðindin segist hann vera nokkuð brattur og sannfærður um að hann muni lenda á fótunum.