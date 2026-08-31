Hefur misst sæti sitt og fær nú dóm fyrir hraðakstur

Robert Sánchez, markvörður Chelsea, hefur verið sektaður eftir að hafa verið staðinn að of hröðum akstri á M23-hraðbrautinni nærri Crawley.
Hinn 28 ára gamli Spánverji ók á 47 mílna hraða þar sem hámarkshraðinn var 40 mílur á klukkustund.
Sánchez fékk þrjú refsistig á ökuskírteinið sitt og var sektaður um 1.520 pund. Málið var tekið fyrir hjá dómstólum í Crawley í apríl en upplýsingarnar komu fyrst nú fram í opinberum gögnum.
Málið kemur upp á sama tíma og staða Sánchez hjá Chelsea er í óvissu.
Hann var utan byrjunarliðsins gegn Brighton eftir að Chelsea fékk Emiliano Martínez frá Aston Villa.
Sánchez kom til Chelsea frá Brighton árið 2023 fyrir um 25 milljónir punda.
Hann hefur sætt gagnrýni fyrir mistök undanfarin tímabil og enginn markvörður hefur gert fleiri mistök sem hafa leitt til skota frá upphafi tímabilsins 2024/25.