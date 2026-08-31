Grealish að mæta aftur - Albert að fá framherja Everton til sín

Everton vinnur hörðum höndum að nokkrum félagaskiptum áður en glugginn lokar.
Félagið er nálægt samkomulagi við Manchester City um Jack Grealish, sem lék með Everton á láni á síðasta tímabili. Rætt hefur verið um annað lán en mögulegt er að um varanleg kaup verði að ræða.
Á sama tíma er Beto á leið til Flórens til að ganga frá 15 milljóna punda félagaskiptum til Fiorentina. Albert Guðmundsson er leikmaður Fiorentina.
Everton hefur lagt fram lánstilboð í Folarin Balogun hjá Monaco og á einnig í viðræðum við Tottenham um Richarlison. Þar er rætt um 25 milljónir punda auk allt að tíu milljóna í bónusa.
Tottenham og Everton ræða sömuleiðis um möguleg 60 milljóna punda kaup Spurs á Iliman Ndiaye, sem hefur hafnað nokkrum samningstilboðum Everton.
Þá er Everton einnig að klára 9,4 milljóna punda kaup á Kenny Tete frá Fulham.