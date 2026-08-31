Hafa samband
DV
433

Grealish að mæta aftur - Albert að fá framherja Everton til sín

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 31. ágúst 2026 11:00
Jack Grealish

Everton vinnur hörðum höndum að nokkrum félagaskiptum áður en glugginn lokar.

Félagið er nálægt samkomulagi við Manchester City um Jack Grealish, sem lék með Everton á láni á síðasta tímabili. Rætt hefur verið um annað lán en mögulegt er að um varanleg kaup verði að ræða.

Á sama tíma er Beto á leið til Flórens til að ganga frá 15 milljóna punda félagaskiptum til Fiorentina. Albert Guðmundsson er leikmaður Fiorentina.

Everton hefur lagt fram lánstilboð í Folarin Balogun hjá Monaco og á einnig í viðræðum við Tottenham um Richarlison. Þar er rætt um 25 milljónir punda auk allt að tíu milljóna í bónusa.

Tottenham og Everton ræða sömuleiðis um möguleg 60 milljóna punda kaup Spurs á Iliman Ndiaye, sem hefur hafnað nokkrum samningstilboðum Everton.

Þá er Everton einnig að klára 9,4 milljóna punda kaup á Kenny Tete frá Fulham.

Fleiri fréttir