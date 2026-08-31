Gakpo fer ekki neitt - Hefur áhrif á önnur félagaskipti

Ekkert verður af félagaskiptum Cody Gakpo frá Liverpool til Manchester City þar sem Liverpool tókst ekki að finna arftaka Hollendingsins.
Félögin höfðu náð samkomulagi um kaupverð upp á allt að 80 milljónir punda og leikmðaurinn var til í að fara, en ku þó einnig vera sáttur við að vera áfram hjá Liverpool.
Liverpool reyndi að fá Ismaila Sarr frá Crystal Palace og skoðaði fleiri möguleika en tókst ekki að ganga frá kaupum á nýjum kantmanni. Félagið treystir sér því ekki til að sleppa Gakpo.
City beinir nú sjónum að Iliman Ndiaye hjá Everton. Tottenham hefur þegar náð samkomulagi um kaup á Senegalnum en City gæti reynt að stela honum á lokametrum gluggans, sem lokar á morgun.
City er einnig að reyna að klára kaup á Enzo Fernandez frá Chelsea.