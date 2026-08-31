Gæti orðið sá fyrsti til að fara á milli Lundúnaliðanna í 17 ár

Tottenham vinnur að kaupum á Tosin Adarabioyo frá grönnum sínum í Chelsea. The Sun segir frá.
Tottenham leitar að miðverði þar sem Kevin Danso hefur óskað eftir að fara vegna til að fá meira að spila. Sunderland hefur áhuga á Austurríkismanninum.
Tosin hefur fallið aftar í goggunarröðina hjá Chelsea síðustu misseri og ekki verið í leikmannahópi liðsins í fyrstu þremur leikjum tímabilsins.
Gangi kaupin eftir yrði hinn 28 ára gamli Tosin fyrsti aðalliðsleikmaðurinn til að fara beint á milli Chelsea og Tottenham síðan Carlo Cudicini árið 2009.