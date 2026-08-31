Gæti farið til United áður en glugginn lokar annað kvöld

Manchester United íhugar að bæta við sig sóknarmanni áður en félagaskiptaglugganum verður lokað annað kvöld og er Alexander Sorloth hjá Atletico Madrid orðaður við félagið.
Talið er að þessi þrítugi Norðmaður sé fáanlegur fyrir um 30 milljónir punda. United hefur ekki tekið endanlega ákvörðun en gæti reynt að semja um að fá hann á láni einnig.
Framtíð Joshua Zirkzee hjá United er í óvissu en Juventus og Fiorentina hafa áhuga á honum. Fari hann gæti United brugðist við með því að fá annan framherja.
Sorloth hefur skorað 44 mörk í 107 leikjum fyrir Atletico og lék einnig stórt hlutverk með norska landsliðinu á HM í sumar. Hann þekkir til á Englandi eftir að hafa leikið með Crystal Palace frá 2018 til 2020.