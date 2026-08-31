Falleg stund um helgina - Synirnir sem misstu föður sinni í slysi í sviðsljósinu

Tveir synir lögreglumannsins Matthew Blades leiddu leikmenn Manchester United inn á völlinn fyrir leik liðsins gegn Ipswich á Old Trafford um helgina.
Blades, 37 ára, lést ásamt samstarfsmanni sínum Tom Clough, 38 ára, í alvarlegu umferðarslysi á A66-veginum nærri Middlesbrough þann 22. ágúst.
Blades var mikill stuðningsmaður Manchester United og fastagestur á Old Trafford. Félagið minntist hans sérstaklega í leikskrá fyrir leikinn gegn Ipswich.
„Matthew var stoltur stuðningsmaður United, góður fjölskyldumaður og lögreglumaður sem helgaði líf sitt því að hjálpa öðrum,“ sagði meðal annars í tilkynningu félagsins.
Ekkja hans, Sarah, var á leiknum ásamt börnum þeirra. Eldri sonurinn gekk inn á völlinn með Bruno Fernandes, fyrirliða United, en sá yngri með markverðinum Senne Lammens.
Í minningarorðum frá vini og samstarfsmanni Blades kom fram að Manchester United hefði verið stór hluti af lífi hans og ástríða sem hann deildi með fjölskyldu sinni.
Blades hafði einnig komið að þjálfun barna í knattspyrnu hjá félögum á heimaslóðum sínum.
United lagði þannig sitt af mörkum til að heiðra minningu hans á tilfinningaþrungnum degi á Old Trafford.