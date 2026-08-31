Fabregas að sækja markvörð Chelsea

Como hefur náð munnlegu samkomulagi við Chelsea um að fá Robert Sanchez að láni. Fabrizio Romano segir frá.
Spænski markvörðurinn hefur ekki þótt nógu traustur milli stanganna hjá Chelsea og sótti félagið Emi Martinez frá Aston Villa á dögunum. Fór hann beint í byrjunarliðið um helgina.
Sanchez fær því tækifæri til að endurvekja ferilinn á Ítalíu en hann hefur verið hjá Chelsea frá árinu 2023.
Como hefur verið á mikilli uppleið síðustu ár undir stjórn Cesc Fabregas. Liðið leikur í Meistaradeildinni á komandi leiktíð.