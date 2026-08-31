Englendingar reiðir út í UEFA

Enska deildakeppnin (EFL) hefur neyðst til að færa þrjá leiki eftir að UEFA setti heimaleiki Liverpool og Everton á sama kvöld.
Everton átti að taka á móti Wolves í deildabikarnum 9. september en UEFA setti leik Liverpool og Atletico Madrid í Meistaradeildinni á sama kvöld. Reglur koma í veg fyrir að Liverpool og Everton spili heimaleiki samtímis.
EFL óskaði eftir því að UEFA færði leik Liverpool en því var hafnað. Everton-Wolves fer því fram 16. september og bikarleikur Liverpool og Tottenham verður 15. september.
Breytingin hefur síðan keðjuverkandi áhrif og þarf einnig að færa deildarleik Wolves og Portsmouth til 20. október.
EFL gagnrýndi UEFA harðlega og sagði sérstaklega svekkjandi að sambandið neitaði að sýna sveigjanleika eftir að enska deildakeppnin hefði ítrekað þurft að aðlaga sig að stækkandi Evrópukeppnum UEFA.