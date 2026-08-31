Ellie í sárum yfir breytingunum hjá sér og eiginmanninum - „Mér er illt í hjartanu“

Ellie Watkins, eiginkona Ollie Watkins, segist sorgmædd yfir því að kveðja Aston Villa eftir að framherjinn gekk til liðs við Al-Hilal í Sádi-Arabíu fyrir 51 milljón punda.
Watkins hafði verið hjá Villa í sex ár og fjölskyldan komið sér vel fyrir í Birmingham. Ellie birti tilfinningaþrungna kveðju á samfélagsmiðlum eftir að skiptin voru staðfest.
„Mér er illt í hjartanu yfir að kveðja eftir ótrúleg sex ár hjá Villa. Við eignuðumst börnin okkar hér, eignuðumst vini fyrir lífstíð og byggðum okkur líf sem ég verð alltaf þakklát fyrir,“ skrifaði hún.
Hún sagðist gríðarlega stolt af ferli eiginmannsins hjá félaginu. „Þetta er endirinn á ótrúlegum kafla. Nú tekur nýtt ævintýri við.“
Watkins mun þéna gríðarlega í Sádí. Vakti hann reiði meðal stuðningsmanna Villa á dögunum vegna þess hvernig hann þrýsti á skiptin. Hann hefur síðan beðist afsökunar.