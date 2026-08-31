Dýrastur í sögunni fyrir ári en er nú að fara - Þrír til viðbótar hugsanlega á útleið í dag

Nick Woltemade er að ganga til liðs við Juventus að láni frá Newcastle, aðeins ári eftir að enska félagið keypti hann á metfé.
Newcastle greiddi Stuttgart 69 milljónir punda fyrir Þjóðverjann síðasta sumar en hann hefur átt erfitt með að festa sig í sessi. Juventus er nú líklega að fá hann á láni og greiðir um 5 milljónir punda fyrir.
Dortmund hafði einnig áhuga en Juventus hafði betur í baráttunni.
Fleiri gætu yfirgefið Newcastle fyrir lok gluggans. Nottingham Forest vill Jacob Murphy, Nick Pope leitar að nýju félagi þar sem hann er orðinn þriðji markvörður og Besiktas hefur þá áhuga á Joe Willock.