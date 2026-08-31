Chelsea með franska landsliðsmanninn kláran ef Enzo fer

Chelsea hefur haft samband við umboðsmenn Manu Koné, miðjumanns Roma, þar sem félagið skoðar möguleika á að styrkja miðjuna áður en félagaskiptaglugginn lokar.
Fabrizio Romano greinir frá þessu og segir Koné vera einn af efstu kostum Chelsea á lokametrum gluggans.
Lamine Camara er einnig sagður ofarlega á lista Lundúnaliðsins en enn sem komið er eru engar viðræður langt komnar.
Roma vill halda Koné og hefur samkvæmt Romano ekki fengið neitt formlegt tilboð í leikmanninn.
Chelsea virðist því vera að kanna stöðuna áður en félagið tekur ákvörðun um hvort það geri atlögu að Koné.
Ef Enzo Fernandez fer til Manchester City mun Chelsea reyna að kaupa Kone.