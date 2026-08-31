Arsenal við það að gefast upp á Julian Alvarez

Óvissan um framtíð Julian Alvarez hjá Atlético Madrid heldur áfram þegar rúmur sólarhringur er eftir af félagaskiptaglugganum.
Atlético setti Argentínumanninum frest til sunnudags til að ákveða hvort hann ætlaði að vera áfram hjá félaginu eða opna á möguleg félagaskipti til Arsenal.
Fresturinn er liðinn en samkvæmt Sky Sports ríkir enn algjör óvissa í Madrid um ákvörðun hans.
Alvarez sneri aftur á æfingu með liðsfélögum sínum á sunnudag eftir að hafa misst af þremur æfingum vegna veikinda og æft einn á laugardag. Forráðamenn Atlético hafa lýst honum sem „ringluðum“ yfir stöðunni.
Barcelona hefur verið draumastaður Alvarez en Atlético hefur ítrekað gert honum ljóst að félagið muni ekki selja hann til keppinautar í La Liga.
Arsenal fylgist áfram með stöðunni en telur ólíklegt að Alvarez samþykki félagaskiptin. Lundúnaliðið ætlar ekki að hefja formlegar viðræður nema leikmaðurinn sýni skýran vilja til að koma.
Fjölskylda Alvarez vill samkvæmt fréttum helst vera áfram á Spáni.
Tilfinningin í Madrid er sú að því lengur sem ekkert skýrist, því líklegra sé að Alvarez verði áfram hjá Atlético fram yfir lokun gluggans.