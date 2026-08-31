Antonio aðstoðar unga Ganverja

Michail Antonio, sem er þekktastur fyrir tíma sinn hjá West Ham, tekur nú þátt í verkefni sem ætlað er að hjálpa ungum knattspyrnumönnum frá Gana að komast í atvinnumennsku í Evrópu.
Antonio styður við Samba Stars-akademíuna í Gana, sem hefur sent hóp ungra leikmanna til Englands í sumar. Þar hafa þeir æft og spilað æfingaleiki með það að markmiði að vekja athygli atvinnufélaga.
Hefur akademían þegar vakið athygli og borið árangur, en leikmenn hafa farið þaðan á reynslu til liða eins og Manchester City og Everton undanfarið.
„Við stofnuðum Samba Stars til að veita ungum leikmönnum í Gana aðgang að fyrsta flokks þjálfun og raunhæfa leið inn í atvinnumennsku. Það er ótrúlega mikið af hæfileikaríku knattspyrnufólki í Gana,“ segir Antonio, sem sjálfur er landsliðsmaður Jamaíka.