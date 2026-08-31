Albert sagður hafa hafnað tveimur tilboðum - Bíður eftir Lazio nái samkomulagi

Albert Guðmundsson er sagður hafa samþykkt persónulega skilmála við Lazio og bíður nú eftir því að félagið nái samkomulagi við Fiorentina.
Ítalski félagaskiptafréttamaðurinn Nicolò Schira greinir frá þessu.
Samkvæmt honum hefur Albert samþykkt samning sem gæti gilt til ársins 2030, en Lazio og Fiorentina ræða nú um lánssamning með kauprétti.
Schira segir jafnframt að Albert hafi hafnað tilboðum frá bæði Bologna og Genoa þar sem hann vilji bíða eftir Lazio.
Viðræður félaganna eru sagðar standa yfir og markmiðið sé að finna lausn áður en félagaskiptaglugginn lokar.
Albert hefur verið hjá Fiorentina en framtíð hans þar hefur verið óljós undanfarna daga.
Ef samkomulag næst við Lazio verður um áframhaldandi veru Alberts í ítölsku úrvalsdeildinni að ræða, en hann þekkir deildina vel eftir veru sína hjá Genoa og Fiorentina.