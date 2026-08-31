Aðalfjárfestirinn segist sjá eftir öllu

Joshua Kushner, sem átti að leiða fjárfestahópinn í umdeildum áformum Gianni Infantino um að selja hlut í stærstu keppnum FIFA, segist sjá eftir að hafa tekið þátt í verkefninu.
Fyrirtæki Kushner, Thrive Eternal, hafði rætt um að leiða 4,2 milljarða dala fjárfestingu í 20 prósenta hlut í nýju viðskiptafélagi FIFA. Áformin voru lögð til hliðar eftir gríðarlega gagnrýni í sumar.
„Hefðum við vitað hvað þetta myndi þróast út í hefðum við ekki tekið þátt,“ sagði Kushner, sem er bróðir Jared Kushner, tengdasonar Donald Trump Bandaríkjaforseta.
Hann ver þó hugmyndina sjálfa og segir markmiðið hafa verið að dreifa meiri fjármunum til allra 211 aðildarþjóða FIFA. Kushner viðurkennir hins vegar að hafa vanmetið pólitíkina innan alþjóðaknattspyrnunnar.