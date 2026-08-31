Fór að halda við tvítuga konu á meðan eiginkonan var kasólétt - Fólki viðboðið og allt fór á hliðina

Það gengur oft ýmislegt á hjá knattspyrnustjörnum utan vallar og þýska markvarðagoðsögnin Oliver Kahn kom sér heldur betur í blöðin fyrir eitthvað allt annað en fótbolta árið 2003.
Kahn var þá 33 ára, fyrirliði Bayern Munchen og þýska landsliðsins og hafði aðeins nokkrum mánuðum áður verið valinn besti leikmaður heimsmeistaramótsins 2002. Í mars 2003 komst hins vegar upp um framhjáhald hans sem varð eitt stærsta slúðurmál Þýskalands á þeim tíma.
Kahn viðurkenndi að önnur kona væri komin inn í líf hans. Sú var Verena Kerth, 21 árs gömul kona sem starfaði meðal annars á þekkta skemmtistaðnum P1 í Munchen. Málið vakti ekki síst mikla reiði vegna þess að eiginkona Kahns, Simone, var þá komin á steypirinn með annað barn þeirra hjóna.
Þýskir slúðurmiðlar fóru mikinn og birtust meðal annars myndir af Kahn og Kerth saman á skemmtistöðum í Munchen. Kahn viðurkenndi mistök sín og að hegðun hans væri ófyrirgefanleg.
Umfjöllunin varð svo umfangsmikil að forráðamenn Bayern Munchen töldu nóg komið. Uli Hoenes, þá framkvæmdastjóri félagsins, var harðorður í garð fjölmiðla og sagði framhjáhald Kahn vissulega hafa verið óásættanlegt en að viðbrögðin væru of yfirgengileg.
Hoenes sagði meðal annars að fjölmiðlafárið fengi hann til að velta því fyrir sér hvort samfélagið væri orðið „algjörlega pervertískt“ eins og hann orðaði það. Hann benti á að myndavélateymi biðu fyrir utan sjúkrahúsið þar sem Simone dvaldi og ljósmyndarar eltu Kahn hvert fótmál.
Ottmar Hitzfeld, þáverandi þjálfari Bayern, tók í sama streng og sagði komið fram við Kahn eins og glæpamann. Hann óttaðist jafnframt að álagið myndi á endanum hafa áhrif á frammistöðu markvarðarins.
Simone fæddi son þeirra hjóna, David, 7. mars og aðeins tveimur vikum síðar tilkynntu Kahn og Simone að þau hefðu ákveðið að skilja. Kahn hóf síðar opinbert samband með Kerth og samband þeirra varð áfram áberandi í þýsku slúðurpressunni næstu árin.
Kahn hélt þó áfram að verja mark Bayern um árabil. Hann lagði hanskana á hilluna árið 2008 eftir afar farsælan feril og er í dag talinn einn besti markvörður knattspyrnusögunnar.