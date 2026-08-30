Xabi tjáir sig um framtíð Enzo Fernandez eftir helgina

Enzo Fernandez var ekki í leikmannahópi Chelsea í annað sinn á aðeins fjórum dögum þegar liðið vann 4-3 sigur á Brighton í ensku úrvalsdeildinni.
Framtíð Argentínumannsins á Stamford Bridge er í mikilli óvissu en Manchester City hefur mikinn áhuga á honum og er sagt undirbúa 100 milljóna punda tilboð áður en félagaskiptaglugginn lokar.
Chelsea er þó sagt vilja 120 milljónir punda fyrir hinn 25 ára gamla miðjumann.
Xabi Alonso, stjóri Chelsea, var spurður fyrir leik hvers vegna Enzo væri ekki í hópnum.
„Við gerum það sem við teljum best fyrir liðið og félagið. Stundum þarf að taka erfiðar ákvarðanir og við vitum ekki hvað gerist í framtíðinni,“ sagði Alonso.
Enzo var einnig utan hóps í 2-0 sigri Chelsea gegn Luton í deildabikarnum á fimmtudag.
Alonso hefur sagt að ákvörðunin hafi verið tekin í sameiningu með stjórn félagsins, en bætti við að Enzo væri fagmannlegur og æfði vel.
Næstu dagar gætu því ráðið miklu um framtíð hans hjá Chelsea.