Tjáir sig í fyrsta sinn um skilnaðinn - Hefur kostað mikla fjármuni

Javier „Chicharito“ Hernandez, fyrrum leikmaður Manchester United, hefur opnað sig um fjárhagslegar afleiðingar skilnaðar síns við fyrirsætuna Sarah Kohan.
Hernandez og Kohan slitu samvistum árið 2020 og samkvæmt frásögn Mexíkóans hefur skilnaðurinn kostað hann verulega. Bandaríski miðillinn TMZ Sports hefur áður haldið því fram að Kohan hafi farið fram á um 73 þúsund pund á mánuði í framfærslu vegna barna og maka.
„Frá því ég skildi hef ég þurft að greiða niður gríðarlegar skuldir á hverju ári, skuldir sem enginn sér,“ sagði Hernandez í þættinum La Mesa Caliente.
Hinn 38 ára gamli framherji lagði þó áherslu á að börnin hans myndu aldrei skorta neitt.
„Börnin mín hafa aldrei þurft að líða skort. En ég treysti aðstæðum á þann hátt að það var hægt að nýta sér mjög sársaukafulla stöðu,“ sagði hann.
Hernandez hefur einnig rætt opinskátt um erfiðleika eftir sambandsslitin og hversu erfitt honum hafi reynst að sjá börnin sín minna en áður.
Hann hefur viðurkennt að hafa ekki alltaf verið sá maki eða faðir sem hann vildi vera og lýst því hvernig andlát afa hans og önnur persónuleg áföll leiddu til þunglyndis.
Chicharito skoraði 59 mörk í 157 leikjum fyrir Manchester United og lék einnig með Real Madrid, Bayer Leverkusen og West Ham. Hann er nú enn að spila í Bandaríkjunum.