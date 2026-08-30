Mætti aftur til æfinga eftir meint veikindi

Julian Alvarez sneri aftur til æfinga hjá Atlético Madrid á sunnudag en enn ríkir mikil óvissa um framtíð hans hjá félaginu.
Atlético hafði sett Alvarez frest til sunnudags til að taka ákvörðun um hvort hann ætlaði að vera áfram eða samþykkja möguleg félagaskipti til Arsenal.
Argentínumaðurinn hefur sjálfur vonast eftir félagaskiptum til Barcelona en Atlético hefur staðið fast á því að selja hann ekki til keppinautar í spænsku deildinni.
Þrátt fyrir að fresturinn sé liðinn hefur ekkert verið staðfest. Heimildarmenn hjá Atlético hafa ekki viljað gefa neitt upp um niðurstöðu málsins.
Alvarez æfði með liðsfélögum sínum á sunnudag og félagið bendir einfaldlega á að hann sé enn hluti af hópnum.
Næsti deildarleikur Atlético er gegn Athletic Club á laugardag og gæti Alvarez verið í leikmannahópnum þar.
Enn er því allt opið varðandi möguleg félagaskipti hans áður en glugginn lokar.