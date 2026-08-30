Liverpool skoðar mjög áhugaverðan markvörð

Liverpool fylgist grannt með Lucca Brughmans, 18 ára markverði Genk, samkvæmt Sky Sports.
Brughmans er talinn einn efnilegasti ungi markvörður Belgíu og hefur vakið áhuga hjá nokkrum stórliðum víðs vegar um Evrópu.
Liverpool er eitt þeirra félaga sem fylgist með stöðu hans en talið er að Real Madrid standi vel að vígi ef Belginn ákveður að yfirgefa Genk.
Ástæðan er meðal annars tenging Thibaut Courtois við félagið. Courtois lék sjálfur með Genk áður en hann hélt út í atvinnumennsku og er nú einnig fjárfestir hjá félaginu.
Sú tenging gæti reynst Real Madrid mikilvæg í baráttunni um Brughmans þegar kemur að næstu skrefum á ferli hans.
Hinn ungi markvörður er landsliðsmaður Belgíu í U19 ára flokki og ljóst er að fylgst verður vel með þróun hans á næstu misserum.