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Krefst þes að fá að fara - Liverpool hefur áhuga

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 31. ágúst 2026 07:30
Getty Images

Ismaila Sarr vill yfirgefa Crystal Palace áður en félagaskiptaglugginn lokar en félagið segir leikmanninn ekki vera til sölu.

Samkvæmt Sky Sports hefur Liverpool haft samband vegna hins senegalska kantmanns á síðustu dögum. Sarr er einn nokkurra leikmanna sem Liverpool skoðar til að styrkja vængstöðurnar.

Yankuba Minteh hjá Brighton er einnig sagður vera á lista Liverpool.

Crystal Palace stendur þó fast á sínu og vill halda Sarr, sem er samningsbundinn félaginu til ársins 2029.

Sarr hefur misst af fyrstu tveimur leikjum Palace á tímabilinu vegna meiðsla og framtíð hans er nú í óvissu þegar aðeins skammt er eftir af félagaskiptaglugganum.

Leikmaðurinn sjálfur vill fara en Palace hefur enn ekki gefið neitt eftir.

Félagaskiptaglugginn lokar á þriðjudagskvöld og því gætu næstu klukkutímar ráðið miklu um framhaldið.

 

 

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