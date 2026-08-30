Enn eitt árið lekur þakið - Af hverju er það ekki lagað?

Stuðningsmenn Manchester United furðuðu sig á því að þakið á Old Trafford leki enn eftir mikla úrkomu í 5-2 sigri liðsins á Ipswich.
Vatn fossaði niður frá þaki Stretford End og myndbönd á samfélagsmiðlum sýndu einnig leka yfir sætaskæðum.
Málið vakti sérstaka athygli þar sem United hefur eytt yfir 150 milljónum punda í nýja leikmenn í sumar. Carlos Baleba, Andrey Santos og Youri Tielemans komu allir fyrir háar fjárhæðir.
Félagið hefur þó einnig ráðist í framkvæmdir á Old Trafford, meðal annars stækkað veitingasvæði og skipt um grasvöll í fyrsta sinn í 14 ár.
Einn stuðningsmaður skrifaði á samfélagsmiðlum: „Nýir stjórar, nýir leikmenn, sami fossinn.“
United hefur lengi glímt við leka á hinu 116 ára gamla Old Trafford og atvikið hefur aftur kveikt umræðu um ástand leikvangsins og framtíð hans.
The Old Trafford roof is at it again #mufc pic.twitter.com/stD0nME9Ae
— Chris Wheeler (@ChrisWheelerDM) August 30, 2026