Ástæðan fyrir því að umdeilt mark United fékk að standa í gær

Annað mark Manchester United í 5-2 sigrinum á Ipswich á Old Trafford vakti mikla athygli vegna mögulegrar hendi hjá Harry Maguire í aðdragandanum.
Maguire virtist fá boltann í höndina áður en hann lét skot ríða af. Boltinn stefndi hins vegar framhjá marki áður en hann fór af Jacob Greaves, varnarmanni Ipswich, og þaðan í netið.
Markið var því skráð sem sjálfsmark og það reyndist lykilatriði.
Samkvæmt reglunum er óviljandi hendi sóknarmanns aðeins sjálfkrafa refsiverð ef viðkomandi leikmaður skorar sjálfur beint í kjölfarið. Þar sem skot Maguire var utan rammans og markið skráð á Greaves fékk það að standa.
VAR-dómarinn Jarred Gillett staðfesti þetta við Craig Pawson dómara og mælti með því að markið yrði gilt.
„Þetta var allavega ekki viljandi hendi,“ sagði Maguire eftir leik.
Gary O'Neil, stjóri Ipswich, var ósáttur en samþykkti niðurstöðuna.
„Þetta líður ekki eins og mark sem ætti að standa, en þetta er reglan,“ sagði hann.
Atvikið hefur vakið mikla umræðu meðal stuðningsmanna eftir leikinn.