Var nálægt því að deyja þegar að vinur hans sá hann ekki - „Hann var náfölur, en ég var ekki reiður við hann“

John McGinn, fyrirliði Aston Villa, hefur rifjað upp ótrúlegt atvik frá tíma sínum hjá St Mirren þar sem hann var aðeins millimetra frá því að missa lífið.
Atvikið átti sér stað á æfingu árið 2015 þegar liðsfélagi hans Steven Thompson ætlaði að reka æfingastöng niður í jörðina í gríni. Hann sá hins vegar ekki McGinn snúa aftur inn í svæðið og stöngin fór djúpt inn í læri hans.
„Hún fór 7,7 sentímetra inn í fótinn, rakst í beinið og kom aftur út,“ sagði McGinn í The Overlap.
Í fyrstu áttaði hann sig ekki á alvarleikanum en eftir myndatöku kom í ljós að stöngin hafði farið aðeins einum millimetra frá lærslagæðinni.
„Skurðlæknirinn sagði við mig: Ef hún hefði hitt æðina værir þú dáinn. Þú hefðir blætt út á nokkrum mínútum,“ sagði McGinn.
Hann sagðist ekki bera neinn kala til Thompson þar sem um algjört slys hefði verið að ræða.
„Hann var náfölur. En ég var ekki reiður við hann.“
McGinn hefur síðan átt afar farsælan feril, unnið skoska bikarinn með Hibernian, orðið fyrirliði Aston Villa og leikið 89 landsleiki fyrir Skotland.