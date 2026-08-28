Tyrkirnir vilja kaupa Rashford eftir að þeir komust inn í Meistaradeildina

Fenerbahçe er að reyna að fá Marcus Rashford til liðs við sig frá Manchester United eftir að tyrkneska félagið tryggði sér sæti í Meistaradeildinni.
Samkvæmt blaðamanninum Paul Hirst hefur Fenerbahçe áhuga á að gera atlögu að hinum 28 ára gamla sóknarmanni á lokadögum félagaskiptagluggans.
Rashford er hins vegar sagður líklegur til að hafna áhuga frá Tyrklandi.
Framtíð hans hjá Manchester United hefur verið óviss í allt sumar og félagið hefur verið opið fyrir varanlegri sölu.
Rashford hefur áður verið lánaður til bæði Aston Villa og Barcelona og hefur verið orðaður við fleiri félög í sumar.
Fenerbahçe vonast til að þátttaka í Meistaradeildinni geti hjálpað félaginu að laða að stór nöfn, en eins og staðan er núna virðist Rashford ekki vera sannfærður um flutning til Istanbúl.