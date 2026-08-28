Tölunum sé vart treystandi lengur - „Hér fer ekki saman hljóð og mynd“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga á 433/DV.
Félagaskiptaglugginn í stærstu deildum Evrópu lokar senn en það virðist vera mikil getumunur milli stórliða þegar kemur að því að selja leikmenn á háar upphæðir.
Helgi og Hörður ræddu það hvernig Arsenal og Manchester United þurfa til dæmis að selja ódýrt eða jafnvel gefa leikmenn á meðan lið eins og Chelsea og Manchester City selja leikmenn á það sem virðist vera langt yfir virði þeirra.
„Liam Delap hækkar í verði frá síðasta tímabili og kostar 50 milljónir punda. Hvernig kostar Savinho 85 milljónir punda? Nico Gonzalez, ekki getað neitt hjá City, kostar 50. United og Arsenal hefðu selt hann á 15“
Það eru fleiri dæmi. Eins og Gunnar Birgisson myndi segja: Hér fer ekki saman hljóð og mynd,“ sagði Hörður léttur áður en Helgi tók til máls.
„Maður er hættur að treysta þessum tölum. Mann er farið að gruna að þetta sé bara eitthvað fiff.“
Þátturinn er í spilaranum og á helstu hlaðvarpsveitum.