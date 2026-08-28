Tjáir sig í fyrsta sinn eftir að hafa verið týndur í rúma viku - „Ég varð háður“

Akos Buzsáky, fyrrum leikmaður Queens Park Rangers, hefur staðfest að hann sé heill á húfi eftir að ungverska lögreglan hóf leit að honum.
Hinn 44 ára gamli Buzsáky hafði verið skráður týndur frá 18. ágúst, en hann birti skilaboð á samfélagsmiðlum þar sem hann sagði miklar breytingar í lífi sínu hafa orðið sér ofviða.
„Hlutirnir urðu yfirþyrmandi og ég komst á þann stað að mér fannst ég þurfa að stíga út úr daglegu lífi mínu um stund,“ skrifaði hann.
Buzsáky sagði að móðir hans hefði haft samband við lögreglu vegna misskilnings og að hann hefði látið yfirvöld vita um leið og hann frétti af leitinni.
Fyrrum landsliðsmaður Ungverjalands hefur áður rætt mjög opinskátt um erfið tímabil eftir að knattspyrnuferlinum lauk.
Í hlaðvarpsviðtali árið 2022 sagðist hann hafa leitað í áfengi, fjárhættuspil og fíkniefni þegar hann átti erfitt með að aðlagast lífinu eftir fótboltann.
„Ég varð háður. Ég fann uppsprettu gleði í lífinu sem ég varð háður,“ sagði Buzsáky þá.
Hann lýsti því að endurtekin meiðsli á ferlinum hefðu tekið sinn toll og að þegar fótboltinn hvarf úr lífi hans hefði hann átt erfitt með að finna eitthvað sem veitti honum sambærilega ánægju.
„Hvaða fíknir eru til? Fjárhættuspil, áfengi, fíkniefni. Ég féll í eina þeirra og ég er ekki stoltur af því,“ sagði hann.
Buzsáky lék 20 landsleiki fyrir Ungverjaland og 18 leiki í ensku úrvalsdeildinni. Nú hefur hann fullvissað fjölskyldu, vini og stuðningsmenn um að hann sé öruggur.