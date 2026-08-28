Þjálfari Mo Salah segir upp störfum eftir hræðilegt tap í gær

Mohamed Salah og félagar í Trabzonspor féllu úr Evrópudeildinni með látum eftir 4-0 tap gegn Ferencvaros og 5-0 samanlagt.
Salah, sem gekk til liðs við tyrkneska félagið frá Liverpool í sumar, hafði skorað tvö mörk í 2-1 sigri á Istanbul Basaksehir um síðustu helgi. Hann náði hins vegar ekki að bjarga liðinu í Evrópu og var tekinn af velli eftir rúman klukkutíma.
Trabzonspor lauk leiknum aðeins með níu leikmenn inni á vellinum.
Fatih Tekke, þjálfari liðsins, tilkynnti afsögn sína strax eftir leik. „Tap dagsins er óásættanlegt. Ég get ekki einu sinni sofið eftir svona,“ sagði Tekke við beIN Sports.
Stjórn Trabzonspor hafnaði hins vegar uppsögninni og sagði ákvörðunina hafa verið tekna í miklu tilfinningalegu uppnámi.
Tekke heldur því áfram sem þjálfari og mun stýra liðinu í næsta deildarleik gegn Amedspor.
Trabzonspor er enn ósigrað í tyrknesku deildinni eftir fyrstu tvo leikina og heldur Evrópuævintýrinu áfram í Sambandsdeildinni.