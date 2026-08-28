Taldar líkur á því að Albert skipti um lið á næstu dögum - Vilja fá hann á láni með kauprétti

Bologna hefur sýnt áhuga á að fá Albert Guðmundsson til liðs við sig frá Fiorentina. Félagaskiptaglugginn lokar eftir helgi.
Samkvæmt ítalska félagaskiptafréttamanninum Nicolò Schira er Bologna að skoða lánssamning með mögulegri kauprétti að tímabilinu loknu.
Albert var ónotaður varamaður í fyrstu umferð Seriu A.
Albert, sem er 29 ára gamall íslenskur landsliðsmaður, hefur verið í herbúðum Fiorentina en framtíð hans þar virðist óljós þegar líður að lokum félagaskiptagluggans.
Bologna gæti því orðið næsti áfangastaður hans á Ítalíu, en félagið leitar að frekari styrkingu í sóknina.
Albert þekkir ítalska boltann vel eftir að hafa leikið þar undanfarin ár. Enn er ekki komið formlegt samkomulag á milli félaganna, en áhugi Bologna er sagður raunverulegur og viðræður gætu farið af stað á næstu dögum.
Ef af verður færi Albert því í enn eitt ævintýrið í Serie A.