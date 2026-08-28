Tæki vel á móti Alvarez þrátt fyrir allt fjaðrafokið

Diego Simeone, stjóri Atletico Madrid, mun taka Julian Alvarez opnum örmum, snúi hann aftur til æfinga.
Óvissa ríkir um framtíð Argentínumannsins en Atletico hefur ítrekað tekið fyrir að selja hann til Barcelona. Arsenal virðist því vera eini raunhæfi möguleikinn vilji Alvarez yfirgefa félagið fyrir lok félagaskiptagluggans.
Alvarez hefur misst af síðustu þremur æfingum vegna veikinda og verður ekki með gegn Sevilla um helgina. Margir eru á því að ástæðan fyrir fjarveru sé ekki veikindi.
„Frá því augnabliki sem hann snýr aftur á æfingar mun ég gera allt sem ég get til að láta hann finna að hann sé mikilvægur,“ sagði Simeone.
Spurður hvort hægt væri að snúa stöðunni við svaraði hann: „Svo lengi sem maður hefur heilsuna er hægt að snúa öllu við í lífinu.“
Atletico hefur sent frá sér tvær yfirlýsingar á skömmum tíma þar sem félagið útilokar sölu Alvarez til Barcelona.
Arsenal fylgist áfram grannt með stöðunni og gæti gert tilboð ákveði leikmaðurinn að opna á félagaskipti, en hingað til hefur hann aðeins sýnt áhuga á að fara til Börsunga.