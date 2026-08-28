Sjáðu hvernig umdeildi Beckham-sonurinn brást við gagnrýni á útlit eiginkonu sinnar

Brooklyn Beckham hefur komið eiginkonu sinni, Nicolu Peltz, til varnar eftir að hún mátti þola ósmekkleg ummæli um útlit sitt á samfélagsmiðlum.
Beckham birti myndband á Instagram þar sem hann var að eda, eins og oft áður, þegar einn fylgjenda hans skrifaði að Peltz liti veiklulega út og hvatti hann til að „gefa henni að borða“.
Hinn 27 ára gamli Beckham svaraði um hæl. „Ekki tala svona um konuna mína. Hún er stórglæsileg og þú ættir aldrei að tjá þig um líkama neinnar konu,“ skrifaði hann.
Útlit Peltz hefur áður vakið athygli fylgjenda en samkvæmt heimildum People tengjast breytingar á líkamsbyggingu hennar undirbúningi fyrir kvikmyndina Prima. Þar leikur hún ballettdansara og hefur fylgt ströngu æfingaprógrammi fyrir hlutverkið.
Brooklyn og Nicola hafa verið gift frá árinu 2022. Þau hafa verið mikið í sviðsljósinu að undanförnu vegna opinberra deilna við foreldra Brooklyn, knattspyrnugoðsögnina David Beckham og eiginkonu hans Victoriu.