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DV
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Samþykkja ekki uppsögn stjóra Salah

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 28. ágúst 2026 19:30

Trabzonspor hefur hafnað afsögn Fatih Tekke, stjóra liðsins, eftir að liðið féll úr leik í umspili Evrópudeildarinnar.

Trabzonspor, sem fékk Mohamed Salah til liðs við sig í sumar, tapaði 4-0 gegn Ferencvaros í Ungverjalandi í gær og einvíginu 5-0 samanlagt. Tekke sagði starfi sínu lausu í kjölfarið.

Forráðamenn Trabzonspor höfnuðu hins vegar afsögninni og sögðu ákvörðun hins 48 ára gamla Tekke hafa verið tekna í miklu tilfinningalegu uppnámi eftir tapið.

Salah sendi einnig frá sér skilaboð eftir leikinn og sagðist sannfærður um að liðið myndi svara fyrir sig.

Trabzonspor leikur því í Sambandsdeildinni í vetur. Félagið hefur einnig fengið Fabinho, fyrrum leikmann Liverpool, til sín í sumar og Andre Onana aftur á láni frá Manchester United.

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