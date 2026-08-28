Samþykkja ekki uppsögn stjóra Salah

Trabzonspor hefur hafnað afsögn Fatih Tekke, stjóra liðsins, eftir að liðið féll úr leik í umspili Evrópudeildarinnar.
Trabzonspor, sem fékk Mohamed Salah til liðs við sig í sumar, tapaði 4-0 gegn Ferencvaros í Ungverjalandi í gær og einvíginu 5-0 samanlagt. Tekke sagði starfi sínu lausu í kjölfarið.
Forráðamenn Trabzonspor höfnuðu hins vegar afsögninni og sögðu ákvörðun hins 48 ára gamla Tekke hafa verið tekna í miklu tilfinningalegu uppnámi eftir tapið.
Salah sendi einnig frá sér skilaboð eftir leikinn og sagðist sannfærður um að liðið myndi svara fyrir sig.
Trabzonspor leikur því í Sambandsdeildinni í vetur. Félagið hefur einnig fengið Fabinho, fyrrum leikmann Liverpool, til sín í sumar og Andre Onana aftur á láni frá Manchester United.