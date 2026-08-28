Ofurtvölan spáir í spilin eftir drátt gærdagsins - Margt áhugavert

Manchester United er spáð níunda sæti í deildarkeppni Meistaradeildarinnar og myndi því rétt missa af beinu sæti í 16-liða úrslitum.
Samkvæmt útreikningum Football Ranked er United spáð 14,1 stigi úr átta leikjum sínum.
Michael Carrick og lærisveinar hans mæta meðal annars Bayern München, Atletico Madrid, Sporting, Roma, RB Leipzig, Villarreal, Como og Sabah.
Á síðustu tveimur tímabilum hefur þurft 16 stig til að tryggja sér sæti meðal átta efstu liðanna og sleppa þar með við umspil.
Lendi United í níunda sæti færi liðið í tveggja leikja umspil gegn liði sem endar í 23. eða 24. sæti.
Í hermun Football Ranked myndi það þýða einvígi gegn annað hvort Lens eða Lille um sæti í 16-liða úrslitum.
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